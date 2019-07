Antonio Conte e la sua squadra sembrano già essersi fusi in un tutt'uno. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come questo elemento lasci ben sperare per il futuro.



“Mi sto divertendo ad allenare l’Inter». E non ci sarebbe nulla di clamoroso, se non fosse che a pronunciarla è quell’Antonio Conte che la tournée tra Singapore, Cina e Macao l’aveva iniziata con una faccia un po’ così, dei pensieri pericolosi su tre partite che lo preoccupavano parecchio e parole conseguenti tutt’altro che rassicuranti. Mettiamola così: se il mercato in questo momento specifico pare regalare solamente complicazioni, dall’altra c’è una squadra che è entrata in sintonia con il suo tecnico. E chi conosce la storia di Conte sa quanto sia un passaggio obbligato alla ricerca del successo. Ecco, allora sì che si può dire: è cambiata la musica”.