“Non ho la bacchetta magica”. Conte lo ha ripetuto in diverse occasioni per spiegare come non sia scontanto, né semplice, imporsi e cambiare le cose all'inizio, specie dopo uno storico di alti e bassi. Ma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come le cose rispetto al passato siano diverse, anche perché Ausilio e Marotta hanno risolto quella che era una grave lacuna.



“E sì che il peso specifico di Sensi è maggiore del peso corporeo. Dice Conte di non avere la bacchetta magica. Ma la verità è che Sensi ha colmato la grande lacuna tecnica della scorsa stagione, quando la qualità a centrocampo era garantita dal solo Brozovic. Ora i due sono complementari eppure diversi, quando si pensava invece fossero solo alternativi”.