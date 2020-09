Regista, trequartista, in mezzo al campo. Antonio. Non più da mezzala come nella super prima parte della passata stagione, ma al centro della formazione nerazzurra. Sulla scia del Sensi visto in Nazionale, con Roberto. Aveva nelle gambe solo 7 minuti nel post-Covid a causa dei numerosi problemi fisici accusati, ma Sensi in azzurro ha convinto e- Proprio in quel ruolo Conte vuole schierare Sensi in questa stagione, prevalentemente lì. Una mezzala è Barella, l’altra salvo clamorose sorprese sarà Vidal, poi ci sono Nainggolan (che vuole provare a convincere l’allenatore a tenerlo in nerazzurro) e Gagliardini. Grande traffico ai lati del regista, e proprio per questo Conte vuole insistere con Sensi nella zona nevralgica del campo.. Sensi ha tutte le carte in regola pernella passata stagione.i. Tutti gli indizi portano al centrocampista croato, nonostante la recente dichiarazione d’amore all’Inter. Dalla società,. Brozo ha mercato soprattutto in Germania e in Inghilterra e Conte stesso ha dato il via libera alla sua cessione, senza particolari rimpianti. Alle giuste condizioni, Brozovic lascerà i nerazzurri questa estate: