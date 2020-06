la Gazzetta dello Sport descrive l'ottovolante di Antonio Conte, che dalla panchina ha assistito alle continue sorprese che ha offerto Inter-Sassuolo.



“Dopo la Samp aveva detto che l’Inter non poteva permettersi di sbagliare. Ma sono bastati tre giorni per la prima frenata e per vedere allungare immediatamente la Juventus. Troppo turnover a inizio partita, troppa leggerezza dopo aver ripreso il match, troppi errori davanti e in difesa. Antonio Conte vive la partita come sempre: distrutto dopo la clamorosa occasione fallita da Gagliardini, carichissimo dopo il 3-2 di Borja Valero, con la faccia impietrita dopo il pareggio di Magnani”.