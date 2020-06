Dopo il no di Mertens potrebbe arrivare anche quello di Cavani. Questo è quanto scrive TuttoSport, che si sofferma sul mercato dell'Inter.



“Antonio Conte, che già un’estate fa aveva inseguito Cavani, a meno di un’inversione a U da parte del giocatore, dovrà rassegnarsi all’ennesimo no: nel 2019 il Matador aveva preferito restare a Parigi anche per proseguire la caccia al 200° gol con la maglia del Psg (obiettivo traguardato alla gara numero 298 con il club, grazie alla rete segnata il 23 febbraio nel 4-3 al Bordeaux), stavolta - come sottolineato - l’attaccante ha voluto dare la precedenza a Simeone e alla suggestione di provare a vincere qualcosa pure nella Liga. All’Atletico lo attende un triennale nonché la fiducia totale di club e allenatore che a gennaio avrebbero addirittura pagato il cartellino al Psg pur di averlo già nel mezzo della stagione, poi flagellata dalla pandemia”.