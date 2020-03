Vietato imbattersi in cali di concentrazione, questo il rischio che Antonio Conte deve assolutamente evitare in questo periodo di caos generato dall'emergenza Coronavirus. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Se finora era stato un martello, da oggi deve diventare pneumatico. C’è da augurarsi - per loro - che i giocatori nerazzurri si siano goduti la giornata di riposo di ieri. Oggi ad Appiano Gentile troveranno un Antonio Conte piuttosto carico: ha avuto più di 24 ore per pensare il discorso e sembra già di sentirlo. I toni non saranno bassi. Del resto non possono esserlo: se i cali di tensione sono per il tecnico il pericolo pubblico numero uno in tempi “normali”, figuriamoci ora”.