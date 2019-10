Antonio Conte è andato a dormire da primo in classifica e con un record in tasca. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia i meriti del tecnico salentino.



“Il sorpasso è servito. Non che questo servirà a placare la fame e la voglia di migliorarsi sempre di Antonio Conte, però almeno stavolta il tecnico nerazzurro può andare a letto soddisfatto, quantomeno per il risultato. Quinta vittoria consecutiva in trasferta in A, altra striscia da sottolineare come lo è stata quella da record – personale - di sei vittorie nelle prime sei uscite in campionato. Mica male. Anche perché non finisce certo qui. Conte continua a migliorare l’Inter e se stesso e ieri a Brescia ha imposto alla storia dell’Inter un nuovo record: Antonio è il primo allenatore nella storia nerazzurra ad aver visto la sua squadra segnare nelle prime 13 partite in tutte le competizioni. Conoscendolo, non si scalderà granché. Ma in qualche modo il dato lo renderà orgoglioso, perché sottolinea ancora una volta lo straordinario lavoro svolto”.