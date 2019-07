L'esterno a tutto campo nel 3-5-2 di Conte può essere il ruolo giusto per Ivan Perisic? Su questo si interroga l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Se infatti non ci sono dubbi su Sensi, qualcuno è lecito avanzarlo su Perisic esterno a cinque. Il croato è stato l’altro migliore in campo, il più pericoloso con due tiri in porta e l’angolo-assist del 2-0 di Brozovic. Ma è il suo ruolo questo? Perisic è il tipo geniale ma svogliato, perfetto per l’esterno d’attacco, ruolo che ammette qualche amnesia. A tutta fascia dovrà invece trovare continuità e concentrazione totali, oltre a compiti difensivi. Se Conte riesce, avrà un top player in una posizione senza troppi top. Il tecnico può prendersi qualche rischio perché la difesa sembra insuperabile”.