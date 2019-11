Torna Stefano Sensi, in un momento chiave della stagione dell’Inter. Dopo aver saltato le sfide con Sassuolo, Parma e Brescia per infortunio (prima un’elongazione agli adduttori della coscia destra, poi un risentimento del muscolo psoas), il centrocampista è tornato tra i convocati col Bologna, ma ancora non ha fatto il suo ritorno in campo: Conte lo ha infatti tenuto in panchina per tutto il match al Dall’Ara. Ha strappato la convocazione all’ultimo, superando il test prima della partenza, ma ha assistito alla rimonta nerazzurra nel segno di Romelu Lukaku dalla panchina. Nel mirino di Sensi, dopo il secondo problema muscolare accusato, c’è sempre stato un impegno su tutti: quello di Champions League contro il Borussia Dortmund in programma martedì in Germania. Impegno che profuma già di dentro o fuori per l’Inter, appaiata al club tedesco a quota 4 punti (col Barcellona primo a 7 e lo Slavia Praga ultimo a 1).







ESAME DORTMUND - Oggi alla ripresa degli allenamenti ha lavorato regolarmente coi compagni. Non ha ancora rimesso piede in campo in un match ufficiale, ma Sensi vuole a tutti i costi esserci dall’inizio col Dortmund. È tra l’altro l’unico vero ballottaggio di formazione quello tra l’ex Sassuolo, Gagliardini e Vecino: giocherà dall’inizio uno dei tre, con Sensi prima scelta se in queste ore dovessero arrivare garanzie totali dal punto di vista fisico. Conte, con la sosta per le nazionali ormai alle porte, non vuole correre rischi: giocherà solo se pienamente recuperato. Il classe 1995 scalpita per riprendersi l’Inter, dopo quasi un mese dallo stop (era il 6 ottobre). Dopo aver brillato sul prato del Camp Nou, strappando applausi al pubblico catalano, Sensi vuole ripetersi col Dortmund. Vuole riprendere esattamente da dove si era fermato: prima del ko con la Juve, aveva infatti segnato un gol e messo a referto un assist nel match con la Sampdoria.



RITORNO AL PASSATO - Sensi vuole riprendersi subito l’Inter, Conte non vede l’ora di schierarlo. Da mezzala o trequartista, ma anche da regista. Perché Marcelo Brozovic non ha praticamente mai tirato il fiato e nelle ultime uscite dell’Inter si è notato, soprattuto per i due insoliti errori in impostazione contro il Parma, che hanno spianato la strada ai gol avversari. Dovrà tirare il fiato anche Brozovic, per questo Conte riproverà Sensi nel ruolo di regista già dai prossimi allenamenti. Il nazionale azzurro è chiamato a convincere anche davanti alla difesa, posizione già occupata nel Sassuolo. Da mezzala o da trequartista, ma anche da vice-Brozovic: l'Inter non vede l'ora di ritrovare il suo numero 12, che ha stupito tutti nelle prime uscite.