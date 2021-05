La lite fra Antonio Conte e Lautaro Martinez andata in scena durante la sfida di ieri contro la Roma è già il passato. Ad Appiano Gentile, infatti, i due hanno fatto pace in una maniera tutta particolare.Alla Pinetina è stato allestito dai calciatori un finto ring all'interno del quale, guantoni blu per Lautaro e guantoni neri per Conte, è andato in scena l'incontro chiarificatore. Speaker d'eccezione? Lukaku che ha presentato i due al grido di: "Let's get ready to rumbleeeee".ECCO COM'È ANDATA