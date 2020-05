All'Inter non si sgarra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Antonio Conte sia maniacalmente concentrato sul lavoro che dovrà svolgere il suo gruppo in questi giorni.



“Con la palestra ancora chiusa, si fa tutto in campo e qualche giocatore rimpiange i ritmi già altissimi di Lugano, quando il metodo contiano era ancora alle prime pagine. Il martello Antonio, infatti, non si ferma qui: alla sua Inter serviranno anche brillantezza e forza, sprint e ripetute sono obbligatorie per partire alla grande. Non a caso nel primo mese della stagione, tra fine agosto e fine settembre, ha vinto 6 partite su 6 in campionato (Cagliari, Lecce, Udinese, Milan, Lazio, Samp), steccando solo il debutto Champions con lo Slavia Praga (1-1 a San Siro). Ecco perché tutto va fatto con precisione maniacale: Conte e il suo staff lavorano sempre così, ma in questa «Lugano-bis» serve ancora di più. Anche il cibo è fondamentale: il nutrizionista Matteo Pincella, che ha avuto il merito di far perdere massa grassa a tanti nerazzurri, ha un super lavoro. I giocatori portano a casa piatti pronti per non sgarrare niente anche nell’alimentazione. L’Inter deve andare a mille all’ora anche qui”.