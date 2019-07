Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato della difesa dei nerazzurri in conferenza stampa al termine della partita persa con la Juve in ICC. Il tecnico ha fatto il punto sulla situazione della retroguardia, non citando Joao Miranda. Che sia un indizio di mercato?



Queste le sue parole: "Dalbert sta giocando e migliorando, come tutta la squadra: sta dando il suo contributo, deve lavorare bene per entrare nell'idea di calcio che ho in testa. Per quanto riguarda Skriniar penso stia facendo molto bene, così come stanno facendo molto bene D'Ambrosio e de Vrij. Sono molto contento, anche loro stanno migliorando tanto sotto tutti i punti di vista: sia sulla costruzione di gioco, dove dobbiamo lavorare ancora di più, e anche dalla parte difensiva. Sono molto contento, ripeto, per i progressi che sto vedendo. Adesso è arrivato anche Godin: penso che possa giocare sia a centro-destra che in mezzo. Abbiamo anche Bastoni e Ranocchia, quindi diciamo che il reparto difensivo è completo. Sono molto soddisfatto. Giocherà chi mi darà più garanzie e chi giocherà meglio. Abbiamo tante partite da giocare durante la stagione, e sceglierò in base a questo".