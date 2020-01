L'Inter travolge il Cagliari 4-1 negli ottavi di Coppa Italia, al termine dell'incontro il tecnico nerazzurro Antonio Conte commenta a Rai Sport: "Da tutti i ragazzi un'ottima risposta, in diversi non giocavano da un po' e lo stesso Barella tornava titolare solo stasera. Bene Dimarco e Lazaro, Borja si è confermato e sono felice per Sanchez: inevitabile che ci voglia un po' per rivedere quello 'vero', ma ha dimostrato che sta recuperando, è molto importante per noi".



COME TRAPATTONI - "Sono legatissimo al Trap e lo ringrazierò sempre perché gli devo quasi tutto. Con questi ragazzi c'è sintonia, hanno voglia di fare: con un gruppo così, bisogna essere contento".



SCUDETTO - "Abbiamo fatto un girone importante, fare 46 punti come abbiamo fatto con delle problematiche importanti non era semplice, ma le difficoltà ci hanno fortificati e questo spiega i punti. Al ritorno sarà difficile e lo sappiamo, ci sarà da lottare e crescere, ma ci vuole anche pazienza".



LUKAKU SIMBOLO - "Non mi piace parlare di singoli. Lui sta dimostrando la sua forza ma ha ancora margini di miglioramento come Lautaro, Esposito, Sanchez. Bisogna migliorare, loro lo stanno facendo".



TANTE TRASFERTE DURE AL RITORNO - "Non è un vantaggio, assolutamente. In casa abbiamo fatto meno punti anche perché abbiamo giocato con le più forti, ma fosse per me giocherei sempre in casa".



COME HA CAMBIATO L'INTER - "Si è stabilito subito un feeling con i ragazzi, che hanno sposato l'idea di calcio che volevo fare, ma ci sono ancora margini di miglioramento come reggere per tutta la partita la pressione e non diventare passivi. Non ci sono tante squadre che giocano con due punte effettive, i ragazzi hanno sposato subito il progetto".



ARBITRI - "Qualcosa non è andato? Sinceramente no, questa ammonizione al 94' di Sensi un po' così... Dovevamo evitare di prendere gol, ma sono soddisfatto".



SPINAZZOLA, ERIKSEN, GIROUD - "Marotta è stato molto chiaro, non ci sono tanti soldini e dovremo essere bravi, eventualmente, a trovare situazioni che ci possano portare benefici. Il direttore è stato chiarissimo, aspettiamo occasioni a buon mercato, altrimenti la vedo dura: le idee ci sono e non sono nemmeno costose, se non ci riusciremo continueremo con questi ragazzi".