Antonio Conte, intervenuto a Sky Sport, ha parlato alla vigilia della sfida col Ludogorets in Europa League. Queste le parole dell'allenatore dell'Inter.



ROTAZIONI - "Ci saranno delle rotazioni, daremo la possibilità a chi merita di giocare. La competizione sarà dura".



ERIKSEN - "L'inserimento sta proseguendo assolutamente bene. Non mettete troppa ansia su questa cosa, non è un problema, c'è grande serenità da parte del giocatore, lui mi dice che ha voglia di lavorare e dare il massimo".