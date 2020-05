Le ultime apparizioni di Eriksen con la maglia dell'Inter non hanno esaltato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Conte potrebbe prendere in considerazione altri modelli di gioco per agevolare il calciatore danese.



“L’immagine che Chris Eriksen ha lasciato di sé, quella notte dell’8 marzo a Torino, non è stata la migliore possibile. Entrò in campo a mezz’ora dalla fine, più o meno insieme a Dybala: il secondo strappò la partita per la Juventus, lui si intristì senza incidere. Poco per uno a cui l’Inter chiedeva il cambio di passo. Poco pure il tempo, però. Eriksen non è riuscito a far innamorare nessuno. È stato il colpo ad effetto della società. Ora ha davanti a sé 13 partite (più le coppe) per dimostrare di essere anche il colpo ad effetto di Conte, la carta a sorpresa, l’uomo che può spingere l’allenatore ad abbandonare quel marchio di fabbrica del 3-5-2 per sposare altro. A patto che valga la pena, imbarcarsi in un matrimonio. Sennò sarà solo ed esclusivamente un rapporto di convenienza. E così non si naviga in buone acque. Non si progetta neppure l’approdo in un porto sicuro”.