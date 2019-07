Secondo La Gazzetta dello Sport, si respira un'aria pesante attorno all'Inter. Ieri Antonio Conte ha usato toni forti da vera furia sul mercato ma la società ha ricomposto tutto in serata: "La serata è servita per abbassare la tensione dopo un pomeriggio agitato. Conte è stato messo nuovamente al corrente delle difficoltà per Lukaku – a maggior ragione senza una cessione di Icardi –, ma la società ha confermato gli impegni presi. E l’ha rassicurato sul valore relativo delle prossime tre partite. E’ stato, di fatto, l’anticipo di un vertice che ci sarà lunedì a Nanchino, tra il presidente Steven Zhang, l’a.d. Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e il tecnico Antonio Conte, prima della cena con il patron Zhang Jindong. E sì, si parlerà di mercato. Di centravanti e di cessioni, di Lukaku e di Icardi. Magari sarà l’acceleratore che invoca l’allenatore, che ieri ha riportato alla mente di molti i suoi sfoghi juventini, ma pure quelli in epoche diverse di José Mourinho e Luciano Spalletti. E poi dici che l’estate è rilassante...", si legge.