Durante la conferenza stampa di presentazione della partita con il Parma Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato anche di Arturo Vidal: "Io penso che Arturo sia un giocatore che ha raggiunto una maturazione importante, ha avuto grandissime esperienze e da quando l'ho avuto io la prima volta è molto più maturo e responsabilizzato, posso chiedergli praticamente tutto. Vedendo le caratteristiche dei nostri centrocampisti si può notare che in tanti hanno caratteristiche più offensive che difensive e per questo chiedo a lui di occupare una posizione più strategica in mezzo al campo. Sono davvero contento sia arrivato, ci ha portato tanto: esperienza, cattiveria, personalità. Finora l'ho fatto giocare sempre, anche se veniva da un periodo di inattività, e lui ha risposto alla grande e se c'è la possibilità di dargli un attimo di respiro c'è da darlo, perché altrimenti si rischia di sovraccaricarlo".