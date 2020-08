Tra le missioni di Marotta c'è quella di rinforzare il centrocampo dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri pensino alla cessione di Marcelo Brozovic.



“La priorità, in entrata, è rinforzare il centrocampo. Con almeno un altro innesto oltre a Tonali, che Marotta e Ausilio considerano un investimento per il futuro, un’operazione quasi obbligata per un club come l’Inter. Ma vicino al centrocampista del Brescia Conte ha chiesto anche un giocatore più pronto. La cessione di Brozovic, le cui recenti intemperanze fuori dal campo hanno lasciato il segno, aprirebbe lo spazio per coprire quella che Conte ritiene una necessità, ovvero un centrale di centrocampo. Il sogno è Kanté, che Lampard considera in uscita, obiettivo costoso e agganciabile solo in caso di una cessione top. L’alternativa gioca sempre a Londra ed è nota, Ndombelé del Tottenham, sul quale Levy sta facendo resistenze. Ma l’Inter sa che il giocatore è sul mercato e dunque la pista va tenuta in grande considerazione, da qui alle prossime settimane: difficile però che possa essere imbastito uno scambio con Skriniar”.