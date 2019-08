"Finché non si firma, nulla è fatto...". Antonio Conte mentre parlava così di Romelu Lukaku già sapeva che la Juventus vedeva sfumare l'operazione con il Man United a causa di Dybala. Anzi, l'Inter rimane in corsa e fiduciosa. Ora occhio a Mauro Icardi, perché la Juventus - se davvero Lukaku non arrivasse - potrebbe tornare con forza su di lui.