Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha commentato a Sky Sport la vittoria contro il Verona: "La risposta di oggi è stata importante dopo la delusione di Dortmund, che è stata cocente. Oggi si era messa in salita la gara, l'Hellas difendeva con un 7-3-0: abbiamo trovato un muro davanti a noi, ti venivano a prendere a uomo a tutto campo. Difendevano e ripartivano, ma noi siamo stati molto bravi a non perdere la pazienza. Abbiamo dimostrato di avere maturità e voglia. Vincere in questo modo ti certifica che c'è qualcosa alla base, che stiamo creando qualcosa di bello".



Sulla classifica: "Siamo felici adesso di essere primi in classifica. Non ci saremmo mai aspettati di avere 31 punti dopo 12 giornate, neanche nelle più rosee aspettative. Oggi era la 7° partita in pochi giorni. Complimenti ai ragazzi. Ci tengo a dedicare la nostra vittoria a mia figlia Vittoria, che oggi compie gli anni".