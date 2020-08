Conte ha preparato la partita contro lo Shakhtar nel migliore dei modi. Questo è quanto scrive “la Repubblica”.



“Conte l’ha preparata così, esattamente così. Ha lasciato allo Shakhtar una sorta di estenuante calcio-petting che non riusciva a venire al dunque (alla fine del primo tempo, il possesso palla ucraino ha toccato il 61%), perché il palleggio perenne ha finito per essere stantio, non avendo un sbocco per sfociare. Conte ha intuito che lo Shakhtar sa essere formidabile nel calcio di tocco ma non affonda mai il dribbling e dunque si è limitato a stendere una rete, e quelli ci sono caduti dentro: è chiaro che la sfida uno contro uno avrebbe potuto smagliarla, ma questo no. I brasiliani ucraini hanno anche sciorinato qualche pezzo di bravura, tipo lanci millimetrici, stop adesivi e scambi ricamati, ma per un tiro è servita, dopo 45’ a pestare nel mortaio, la risolutezza del più dotato di senso pratico, Marcos Antonio”.