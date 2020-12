Preso per alzare l'asticella, rendere la difesa a 3 più 'dinamica', più offensiva, in quanto ritenuto maggiormente adatto rispetto a Diego, non è riuscito a lasciare il segno. In positivo. Sì, perché Aleksandar, che non mette piede in campo dal, sfida pareggiata contro il, è finito nel dimenticatoio dell'Inter.- Scrivevamo che non ha lasciato il segno in positivo. Ma in negativo sì. Nel derby contro il Milan, per esempio, insegue per una metà campo Ibrahimovic per poi atterrarlo in area di rigore; partecipando poi, nella sua unica partita disputata in nerazzurro in Champions, al pari casalingo contro il Borussia Monchengladbach. Momenti di certo dimenticabili di questa prima parte di stagione.Dall'idea di poterlo schierare sia come terzo di sinistra, ruolo per cui è stato preso, e quinto di sinistra in caso di emergenza, a dimenticato di lusso. Prima fuori per covid, poi per scelta tecnica, con un Bastoni ora più intoccabile che mai, sicuramente la stagione di Kolarov è rimasta sin qui dimenticabile. L'uomo che doveva essere un'arma in più, anche da piazzato, si è rivelato sin qui un uomo in meno.