almeno secondo i piani della dirigenza., Conte ha provato ad adattarlo a un nuovo sistema di gioco e la risposta dell’uruguaiano al modulo con tre difensori non è sempre stata esaltante. Alti e bassi, difficoltà evidenti evidenziate dallo stesso tecnico nerazzurro a inizio stagione., al contrario, si esalta quando deve difendere una porzione di campo ben delimitata.Lo status di Godin è andato via via trasformandosi nel tempo,A Milano si trova bene ma a 34 anni suonati si aspettava di sparare le ultime cartucce da protagonista assoluto e il progetto dell’Inter gli sembrava quello giusto.Per questo motivo il suo futuro a Milano non è scontato. Riflessioni in corso, ma questo non è un problema né per Godin, né per Conte, né per Marotta, perché nonostante le cose non siano andate secondo i piani,