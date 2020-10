La partita contro la Lazio racconta bene cosa manca all'Inter di Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Gli esami non finiscono mai, storia vecchia che può venir buona anche dalle parti nerazzurre. Ora basta Kanté, basta Alonso, basta Emerson e basta pure Moses: quel che non è stato e si sperava fosse, comunque non sarà aspettando il Milan. E allora inutile stare a pensarci: Antonio Conte passa oltre. La testa è già al derby. Il prossimo esame, per l’appunto. Qui c’è una maturità da conquistare: la partita con la Lazio ha detto che qualcosa ancora manca, per dichiarare guerra aperta al mondo e al campionato. Si chiama killer instinct, ci sono fior di studi applicati allo sport in generale che spiegano come si possa allenare, come si possa migliorare la capacità di dare o ottenere il massimo proprio nel momento in cui la partita - nel caso del calcio - lo richiede. Ecco, è il primo punto all’ordine del giorno di Conte. Ne parlerà alla squadra già domani pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, e in maniera più approfondita la prossima settimana, al rientro dei nazionali dopo i vari impegni in giro per il mondo”.