Forse è così che funziona nella testa di chi non vuole o non sa accontentarsi. Sacrificio, studio e programmazione per non fermarsi mai, per non adagiarsi. Perché il tempo passa e in men che non si dica si ritroverà a dover appendere le scarpette al chiodo. Una sofferenza per chi vive di calcio a 360 gradi e forse è anche per questo che, la notizia arriva dall’Inghilterra e a diffonderla è l’autorevole Telegraph. Il centravanti belga studia e si applica per imparare da manager eIl tecnico salentino è un accentratore, uno che ai suoi calciatori chiede di vivere e respirare calcio al 100%, lasciandosi alle distrazioni solo se lontani da competizioni sportive.Segreti che il tecnico salentino è pronto a trasferire a Lukaku, da sempre un suo pallino. Dopo essersi a lungo rincorsi, i due si sono abbracciati in nerazzurro, dove è nato un rapporto specialepoco attratti dal fascino del denaro e molto concentrati sulla concretezza della vita quotidiana. Il belga, ormai milionario, è rimasto umile, un uomo che mette il lavoro, il sacrificio e la professionalità al primo posto., uno che prende il pallone e lo consegna nelle mani del diciassettenne Esposito per fargli calciare il rigore del suo primo gol in A da professionista.