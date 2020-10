L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza di Romelu Lukaku per l'Inter di Antonio Conte.



“Romelu non è Mida, perché l’oro è già visibile, non c’è bisogno di trasformare chissà cosa. Romelu ha un conto da sistemare, un premio da onorare, una reazione da garantire. E un’Inter da traghettare, al di là del fiume dell’incertezza in cui è finita con il testacoda del derby. Serve un’assicurazione sul futuro? Chiedete a Lukaku, lo troverete in campo anche domani sera. Ma come fai a toglierlo, uno che in Europa ha preso il vizio di segnare e non si ferma più? Impossibile per Antonio Conte rinunciarvi, impossibile pensare oggi l’Inter muoversi e agitarsi in campo senza quella spalla a cui appoggiarsi sempre e comunque che è il belga”.