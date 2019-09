L'Inter vince il derby e Conte annulla le mosse di Giampaolo, che schierando Leao dal lato di Godin aveva provato a sfruttare l'esuberanza del calciatore portoghese. Anche per questo motivo, scrive la Gazzetta dello Sport, Conte ha preferito D'Ambrosio ad altri esterni più offensivi.



“Giampaolo sceglie il suo 4-3-1-2 con Suso trequartista che pesta l’impostazione di Brozovic. La sorpresa è Leao al fianco di Piatek. Il portoghese sta largo per cercare di spendere la sua gamba giovane contro il vecchio Godin. Anche per questo D’Ambrosio, preferito a esterni più offensivi, vigila in zona”.