"José Mourinho ha firmato per la Roma? Da quando? Da agosto?Antonioè stato preso alla sprovvista dal servizio che Le Iene hanno confezionato per lui quando ha scoperto, praticamente in diretta che il portoghese sarebbe diventato il nuovo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione.che ti eri preparato e nell'improvvisazione traspare un po' di verità.- Conte si vede ancora in nerazzurro almeno per la prossima stagione. È vero, ha un contratto, ma non è detto che debba rispettarlo al 100%. Del resto già al termine della scorsa stagione l'incontro di Villa Bellini avrebbe potuto portarlo verso altri lidi e ci è mancato davvero poco che ciò non capitasse. Ora però, dopo la vittoria dello scudetto,"Tranne quando affronterà l'Inter",per cui ha le idee chiarissime e le esporrà presto al presidente Zhang.Conte proverà a non accontentarsi, ma per dire addio ai nerazzurri servirà davvero un cataclisma.Quasi perfetto e proprio in questo "quasi" risiede tutto ciò di cui si parlerà nell'incontro con la proprietà.a cui sarà necessario aggiungere "con fantasia" (usando le parole di Marotta e Ausilio) undi livello, unmancino, une un. Conte è stato il valore aggiunto di questa annata, il fautore del 19esimo scudetto, e vuole restare in nerazzurro per crescere ancora. Per farlo va accontentato, ci riuscirà Zhang?