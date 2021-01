L'anno scorso l'Inter si buttava via nel secondo tempo, quest'anno, invece, è spesso costretta a rincorrere. Il problema però è sempre lo stesso: la continuità di rendimento. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello sport.



VECCHIO PROBLEMA - “Il problema è sempre la continuità di rendimento. Un anno fa come adesso. La scorsa stagione il tallone d’Achille erano i finali di partita, quando la squadra si faceva rimontare e dilapidava punti. Successe 4 volte tra dicembre e gennaio e arrivarono altrettanti 1-1 (contro Fiorentina, Atalanta, Lecce e Cagliari) che costarono punti pesanti e il primo posto in classifica”.



NUOVO NEMICO - “Adesso il “nemico” sono i primi tempi, spesso con il freno a mano tirato o caratterizzati da un gol subito (o più di uno...) che costringe a rincorrere: è accaduto in 9 occasioni nelle 23 gare ufficiali disputate finora; 3 volte su 3 in questo inizio di 2021. Un po’ troppe. Inevitabile che Conte non fosse contento 12 mesi fa e che non lo sia neppure adesso. Perché certi black out mentali portano a errori dei singoli che poi si traducono in gol subiti”.