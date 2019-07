Antonio Conte può già essere soddisfatto della sua Inter. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico italiano aspetti con ansia il rientro di Lazaro, calciatore fondamentale per i suoi schemi d'attacco.



“L’Inter è quel che Conte sperava che fosse, almeno con l’organico attuale. Gli manca probabilmente una buona dose di gol a centrocampo e il tecnico farà bene a sperare nel rapido inserimento di Lazaro, che ha saltato i tre match asiatici per infortunio: considerato quanto il gioco del tecnico si affidi agli esterni e quanto dispendioso sia il loro ruolo, da quelle parti servono ricambi all’altezza. E l’asticella sì che è alta, almeno da quel che si intravede da queste prime uscite”.