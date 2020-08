A margine della sfida di Europa League, il tecnico dell', Antonio, esprime la propria soddisfazione ai microfoni di Sky.“Voglio dire bravi ai miei ragazzi perché oggi abbiamo reso meno forte una squadra forte. Gli abbiamo creato difficoltà, ma loro hanno grande qualità nel palleggio e siamo stati bravi a farli correre e difendere, sapendo che i brasiliani faticano a difendere. I ragazzi mi hanno dato grande soddisfazione, hanno interpretato nella giusta maniera questa sfida europea., visto che giocano per la prima volta questa competizione. Adesso ci aspetta il Siviglia che è una squadra esperta, ma noi abbiamo voglia di stupire. Temevo molto la partita contro lo Shakhtar, che abbiamo fatto sembrare una squadra normale. Vogliamo dare una gioia al popoli interista, devono essere orgogliosi di questi ragazzi che stanno dando tutto.Mi esprimo in modo duro perché bisogna capire e migliorare, non smetterò mi di ringraziare questi ragazzi, solo grazie a loro siamo finiti a un punto dalla Juventus, con alcune statistiche migliori delle loro, e adesso ci giochiamo la finale di Europa League.