Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, parla della sfida pareggiata contro la Fiorentina e difende Lautaro dalle critiche.“Ritengo che abbiamo giocato una buona partita, con belle trame. Non siamo stati fortunati, abbiamo colpito due legni. I ragazzi ci hanno messo tutto, impegno e voglia, alla fine abbiamo anche rischiato di perderla.Stiamo cercando di lavorare sulla mentalità, per capire determinate situazioni e migliorare l’istinto killer, che una grande squadra deve avere per lottare al vertice. Se i giocatori sono delusi per questo risultato sono contento, significa che qualcosa sto lasciando. Quanto è importante cercare di arrivare più in alto possibile in classifica? I ragazzi sanno che devono cercare il massimo in ogni partita, senza pensare o programmare. Per noi è importante pensare così, ogni sfida deve essere un test.L’obiettivo Champions è stato raggiunto con largo margine, ma vogliamo giocare in maniera onesta le nostre partite anche perché saremo arbitri del campionato, andremo a Genova che si gioca la salvezza, poi contro il Napoli che lotta per il quinto posto. Giochiamo per noi stessi,Non penso che le voci lo stiano distraendoche l’anno scorso non è stato protagonista nell’Inter, si sta affermando quest’anno e ha un percorso davanti a lui.Lui mette quello che ha e noi siamo contenti.Cosa bisognerà fare sul mercato per non essere i primi dei perdenti? Sono discorsi che rinviamo a fine stagione perché dobbiamo ancora terminare l’anno e abbiamo ancora l’Europa League. Rimaniamo concentrati su questa stagione e poi pensiamo alla prossima.