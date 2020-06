Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte pretende di più dalla sua Inter in ogni dettaglio. E lo ha fatto irritare molto un errore, ovvero il modo in cui è stato preso il gol del pareggio contro il Napoli in Coppa Italia: "Sia chiaro, il gol preso al San Paolo è stato un errore di squadra e di concetto. Una leggerezza fatale, considerando che quella alla fine è stata l’unica grande occasione concessa al Napoli. Ma nel calcio come nella vita basta un secondo di esitazione per cambiare gli scenari futuri. Una mancata copertura fa tutta la differenza del mondo tra il trionfo e la delusione.



Su quel corner, con le tre torri in area avversaria per provare a sfruttare i centimetri e il tempismo nello stacco, qualcosa non ha funzionato nelle coperture preventive. Young ultimo uomo può essere scelta condivisibile, però è chiaro che il secondo uomo in copertura non poteva — e infatti non doveva — essere Eriksen. Su Insigne ci sarebbe dovuto essere Barella (come da disposizioni pre gara), più difensore nell’uno contro uno, più veloce e più “cattivo”. E Conte non ha gradito la distrazione di gruppo".