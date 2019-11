Alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile.



Come ha trovato la squadra dopo i rientranti dalle Nazionali?

“Ieri abbiamo riabbracciato un po' tutti, dopo la sosta diventa sempre difficile. Questa volta anche il tempo non è dei migliori ma dobbiamo sfruttare la giornata di oggi per preparare la partita di domani. Sensi, Politano, Gagliardini e Sanchez rimangono indisponibili”.



Sensi ha un problema più grave del previsto w è precauzione?

“Lui ha saltato tutto il mini ciclo del mese scorso, c'è stato qualche problemino e stiamo cercando di riportarlo alle migliori condizioni insieme allo staff, in modo di farlo restare stabilmente in gruppo una volta rientrato”.



Che sensazione ti ha lasciato dentro quella lettera di minacce?

“L'ho detto anche in passato, dobbiamo trasmettere valori positivi a chi ci segue. Credo non sia giusto dare spazio a questi episodi diseducativi, più spazio diamo e più mandiamo messaggi negativi. Meno ne parliamo e meglio è, c'è chi sta facendo il suo lavoro e mi hanno assicurato che mi daranno notizie su tutto”.



C'è rammarico per gli infortuni che ha avuto in stagione?

”Di infortuni muscolari ne abbiamo avuti due con Gagliardini e Sensi, però se in alcune zone della rosa si sommano infortuni ci creano problemi perché non siamo numerosi“.



Cosa unisce e cosa divide lei e Mazzarri?

“Con Walter i rapporti sono ottimi, ci siamo affrontati anche in Inghilterra e abbiamo parlato delle nostre esperienze. Poi quando si gioca siamo avversari. Io cercherò di preparare al meglio i miei e lui farà altrettanto, ma il rapporto rimane di grande rispetto”.



Farà calcoli in vista della Champions?

“Anche volendo non potrei, siamo in emergenza. Non c'è questo rischio”.



D'Ambrosio sarà impiegato più da terzo di difesa?

“Adesso è un giocatore recuperato, deve trovare la migliore condizione e la si può ottenere solo allenandosi. È un calciatore duttile, un jolly e può giocare sia da centrale che da esterno. È importante poter contare su un giocatore come lui in rosa”.



Nessuno come Lukaku incide in campionato ma fatica in Champions, ha parlato con lui?

“Per noi è un calciatore importante, così come lo è Lautaro. Stanno facendo bene entrambi e c'è poco da dire. Sono molto contento e mi auguro continuino così”.