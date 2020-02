Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter Tv alla vigilia della sfida con il Ludogorets in Europa League: "Dispiace non aver giocato con la Sampdoria. Per il resto, abbiamo cercato di sfruttare questo riposo forzato per lavorare su aspetti fisici e tattici. Mi auguro che l’impegno non sia sottovalutato, ho ragazzi intelligenti che sanno che la cosa primaria domani è la qualificazione agli ottavi: ogni partita ha insidie, dovremo entrare in campo con la giusta concentrazione sapendo che c’è un obiettivo importante".



SULLA FORMAZIONE - "Abbiamo una rosa di giocatori, l'Europa League è una competizione che porterà via tantissime energie fisiche e nervose. Dovremo essere bravi a far ruotare la squadra e a far entrare tutti in condizione e nella nostra idea tattica. Al tempo stesso anche abbinare il risultato, che alla fine è quello che rimane".



SULLA SFIDA ALLA JUVE - "Pensiamo alla partita di domani, sarebbe sbagliato pensare alla prossima: significherebbe non essere concentrati. Dobbiamo andare di partita in partita e la più importante è quella di domani perché ci permette di andare avanti".