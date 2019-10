Antonio Conte, allenatore dell'Inter, parla a Sky Sport alla vigilia della sfida con il Borussia Dortmund: "Dovremo fare molta attenzione a non perdere palloni stupidi perché loro sono bravi nelle ripartenze, hanno giocatori veloci. Dovremo essere molto concentrati nella fase di costruzione, facendo tesoro di quello che è successo domenica quando abbiamo subito tre gol su tre errori.".











AUTOSTIMA DEL CAMP NOU - "Io penso che, senza andare troppo a ritroso, l'importante è che ci portiamo dietro i 70' del Sassuolo. Si è parlato troppo del finale, ma si è tralasciato le cose importanti fatte prima: dobbiamo portare questa consapevolezza. A volte dobbiamo essere bravi a non perdere palloni pesanti".



SU LUKAKU-LAUTARO - "Complementari? Sì, ma il fatto di non avere tempo per lavorare tanto con i giocatori complica le cose. Ora faremo 7 partite in 21 giorni; prima del Sassuolo abbiamo avuto la possibilità di lavorare con gli attaccanti, migliorando l'affiatamento e i movimenti. Lavoro da due mesi e mezzo col gruppo e al primo anno avresti bisogno di più tempo per incidere"