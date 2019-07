Alla vigilia della sfida contro la Juventus e il giorno successivo al meeting di mercato a casa Zhang, Antonio Conte parla in conferenza stampa. Queste le sue parole dalla tournée cinese, riportate dal profilo twitter ufficiale dell'Inter e dalla Gazzetta dello Sport.



“Giocare partite come questa contro la Juventus aiuta ad assimilare ancora di più i concetti di gioco su cui stiamo lavorando, sia in fase di possesso che di non possesso. Si analizzano le cose positive e negative al fine di migliorarsi. Vecino? Veniva da un infortunio e quindi sta lavorando, nel rispetto dei tempi di recupero anche se siamo molto vicini al suo rientro. Godin ha iniziato gli allenamenti con noi, sono due ottimi giocatori e sono felice di averli a disposizione”.



MERCATO - "Per quanto riguarda il mercato e per i nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e saranno prese delle decisioni per il bene dell’Inter, tenendo conto di tutto, non solo del campo. Conte. Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello a cui compete. I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti".



ESPERIENZA ESTERA - “L'esperienza inglese mi ha arricchito professionalmente ma ora sono contento di essere tornato in Italia ed essere a capo di una squadra tra le più importanti”.



JUVENTUS - “Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande affetto. Sento quindi una grande responsabilità per creare qualcosa di importante”.