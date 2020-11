Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti dalla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“È la settima partita in venti giorni, ci arriviamo come ci arrivano gli altri. C’è stanchezza ma abbiamo voglia di fare una buona partita facendo i giusti calcoli capendo chi è più meno stanco per gestire questo tipo di situazioni”.“L'umore è come deve essere”.“Oggi si è allenato con noi e probabilmente sarà tra i convocati”.“L’anno scorso ci sono state molte partite in cui abbiamo fatto bene. Poi adesso è normale che ci si ricorda del risultato dello scorso anno. Affrontarli non è mai semplice, Gasperini è un ottimo allenatore e negli anni gli ha dato credibilità. Offrono sempre grande pressione sul portatore, per uscire indenni serve una grande gara”.“Noi dobbiamo fare il nostro percorso, se meritiamo è giusto vincere e la classifica migliora. Se non meritiamo è giusto stare più in basso in classifica. Dipende da quello che faremo”.“Di solito le belle prestazioni portano i tre punti, non posso pensare di giocare male per vincere. Se giochi bene ottieni risultati”.“Per adesso manca quel poco, quello che dobbiamo fare è lavorare sono, ancora di più, per annullare quel poco. Ma quel poco è determinante, l’ho detto anche ai miei calciatori”.“Inutile dire che tutto questo non influisca perché a differenza del passato oggi siamo molto più colpiti, sono colpiti i calciatori e le famiglie a casa con i bambini. Fare allenamenti e non poter contare sui calciatori non ti consente di preparare bene le gare. Ma dobbiamo affrontare questa situazione e lo stiamo facendo. Qualcuno se ne dimentica, spesso si tralascia l’aspetto umano in favore di altre cose. Ma non è semplice per chi deve gestire questa situazione”.“Menomale che entrambe le squadre ne abbiamo cambiati tre, altrimenti sarei stato matto solo io. Partiamo dal presupposto che per fare 5 cambi devi averli tutti a disposizione e per noi non è stato così nelle ultime sfide. Devi pianificare un piano A e un piano B per cambiare anche la gara in corso. Puoi partire piano e poi diventare più offensivo o fare la cosa opposta. Fa tutto parte di una strategia”.“Per quello che riguarda Sensi bisogna parlare con i medici. Per il resto, è da un po’ che si cerca di fare qualcosa per dargli continuità, ma non sta dando risultati e lui è quasi sempre indisponibile”.