A margine della sfida di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky e analizzato il match che ha condotto l'Inter in semifinale.“C’è grande soddisfazione da parte mia e dei calciatori perché abbiamo fatto una buonissima partita. L’avevamo preparata bene e siamo stati bravi a riportare sul campo. Potevamo chiudere la partita con tutte le occasioni avute e invece è stata in bilico. Ma complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato tanta volontà, c’è voglia di far vedere che il lavoro di quest’anno è importante. Da dopodomani inizieremo a pensare al prossimo avversario perché vogliamo provare a fare il massimo. Se mi aspettavo questo impatto da parte dDiventa difficile parlare dei singoli quando arrivi da una prestazione di squadra di questo genere. Romeluche lo mette in condizione di esprimersi al massimo. La costruzione dal basso? I ragazzi sanno che noi lavoriamo molto da quel punto di vista. Le situazioni di gioco memorizzate aiutano i calciatori, che comunque devono avere abilità tecniche per eludere la pressione offensiva e arrivare a verticalizzare per trovare campo. Se durante l'analisi della partita mi soffermerò più sulla difesa o sulle occasioni sprecate?in Europa e per quello che hanno fatto in campionato. Sicuramente faremo l’analisi della partita, ovviamente per cercare di migliorare la prossima volta”.