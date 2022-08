Il rapporto tra Conte e Lukaku è inscalfibile. Anche ora che sono distanti, arrivano messaggi di stima dall’allenatore al suo ex attaccante. In attesa del match con il Chelsea, l’ex Juve e Inter ora al Tottenham ne ha parlato così. “È stato pagato tanto dal Chelsea, è uno degli attaccanti più importanti al mondo. Ma a volte succedono situazioni al di fuori del calcio che condizionano le prestazioni. Romelu ha vissuto due anni a Milano da re. I tifosi gli hanno mostrato molta passione e penso che sia un ragazzo che ha bisogno di questo. Ecco perché voleva tornare all'Inter. Ma, di sicuro, non è stato un acquisto sbagliato per il Chelsea. È un giocatore da Premier, questo è certo. Ci sono giocatori però che hanno bisogno di più tempo per avere un impatto. Quando ha iniziato a giocare la scorsa stagione, ha fatto molto bene. Poi sono successe molte cose per cui è calata la sua fiducia. Adesso è giusto che giochi per un club importante in Italia per cercare di rifarsi, ma ciò non cambia che sia un attaccante bravo e importante”.