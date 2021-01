A margine della sfida persa contro la Sampdoria, il tecnico dell’, risponde alle domande dei giornalisti di Sky.“È stata una partita un po’ strana, ci siamo ritrovati dal rigore sbagliato al gol subito su rigore. C’è stato il loro uno-due che ci ha creato difficoltà, noi stavamo giocando bene e creando, sicuramente la partita è stata strana. Anche sulla respinta del rigore potevamo fare gol. Potevamo essere uno a zero e invece dovevamo recuperare”.“Non è la prima volta senza Romelu. Non era al 100% e si è visto anche quando è entrato. Dispiace perché penso che meritassimo qualcosa in più”.“Sicuramente ci sarà da analizzare le cose positive e quelle negative per migliorare, ma al tempo stesso la partita è stata strana. Ci abbiamo messo impegno e volontà, ma oggi la Dea bendata si è dimenticata di noi”.“Sinceramente penso che la nostra fase offensiva, considerate le occasioni create, sia ottima. Diamo ampiezza, ci sono gli inserimenti dei centrocampisti, da quel punto di vista non siamo mai mancati. Ci è invece mancato equilibrio, soprattutto nella prima parte, dove abbiamo concesso qualche gol in più. Ma creiamo e occupiamo bene l’area, attacchiamo con tanti uomini”.“Come ho sempre fatto, sfrutto i calciatori in base alle situazioni. Sapete benissimo che sono a totale disposizione del club sulle decisioni che prendono. Più che dare la mia disponibilità non posso fare. Il club sa Perfettamente se c’è bisogno di operazioni di entrata o di uscita. Io mi metto solo a lavorare, sempre a disposizione come ho sempre fatto da quando sono arrivato all’Inter. Accetto ogni decisione”.