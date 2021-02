Alla vigilia del match odierno con il Genoa, Antonio Conte non ha parlato in conferenza stampa a causa del momento delicato ad Appiano dopo le positività emerse nei giorni scorsi, ma si è limitato a una breve dichiarazione resa ai giornali: "Sarà una prova fondamentale, dobbiamo essere bravi a trovare equilibrio nei momenti negativi e positivi. Nei momenti negativi abbiamo dimostrato di saper reagire, ora dobbiamo essere bravi a non farci ammaliare dalle sirene e dobbiamo confermare questo momento positivo. Il Genoa è una squadra molto ben organizzata e con un’identità molto ben definita. Ha trovato una quadratura migliore con Strootman e l’arretramento di Radovanovic".