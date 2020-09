Poche indicazioni, ma molto utili per il futurosono uscite nel pomeriggio di martedìvinta per 5-0 contro il Lugano.ha ritrovato un Lautaro in gran forma e un Hakimi già imperioso in fascia, manerazzurro sia nel primo che nel secondo tempo,dopo il dietrofront del finale della passata stagione in cui l'allenatore salentino aveva optato per un ritorno al classico 3-5-2.in questa stagione. Nel primo tempo a ricoprire il ruolo è stato sulla carta, con alle spalle il duo(poi sostituito da Agoumé), mentre nella ripresa è toccato avestire i panni del trequartista coperto dal duo, anzi, verrebbe da dire che per come si sono comportati in campo i due, la richiesta di Conte fosse in realtà quella di avere nelle due fasi una sorta diche, suo malgrado è apparso ancora una volta non perfettamente a suo agio nel ruolo di collante fra reparti in fase di possesso e primo pressatore una volta persa la palla.Anzi, sembra proprio che il modulo sia disegnato ad hoc per riproporre quello che il centrocampista cileno faceva qualche anno fa nella sua Juventus, anni in cui arrivò a segnare i suoi massimi in carriera per reti segnate (18 fra campionato e coppe nel 2013/14). Un ulteriore messaggio alla dirigenza. Il colpo di mercato serve subito.