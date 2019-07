Occhi puntati, costantemente addosso, come ombre perpetue: Mauro Icardi e Radja Nainggolan da una parte, Antonio Conte dall’altra. Il ritiro estivo dell’Inter è iniziato con due protagonisti obbligati, necessari bersagli di attenzioni e sguardi, pensieri e mugugni. Gli indesiderati si sono allenati in gruppo, come anticipato da Beppe Marotta ieri. Non più parte del progetto ma, fino a nuova comunicazione, comunque tenuti a svolgere il lavoro per il quale sono (profumatamente) pagati.



IL SILENZIO DI CONTE - Ieri sera l’arrivo in Svizzera, questa mattina sveglia all’alba e inizio del lavoro, già alle 8 del mattino: non c’è tempo da perdere, Conte non ammette repliche. Prima test atletici, resistenza, scatti, velocità, analizzati e studiati dal neo arrivo Pintus, per capire la tenuta fisica di ogni giocatore, poi il lavoro con il pallone. Nel mezzo, una gradita visita, quella del presidente Zhang. Antonio Conte ha parlato all’intero gruppo, non singolarmente ai due epurati, Nainggolan e Icardi. Che hanno tenuto un atteggiamento professionale, impeccabile, per tutta la seduta. Certo, un colloquio tra il tecnico e i due giocatori è atteso, è questione di giorni. Oggi non c’è stato, potrebbe avvenire domani, o comunque a breve. In ogni caso, sia il belga che l'argentino conoscono fin troppo bene il pensiero di allenatore e società su di loro.



LA PROVOCAZIONE - Sguardo concentrato per l'attaccante, per nulla influenzato, almeno all’apparenza, dalla nuova condizione in cui si trova. Professionale in campo, esuberante sui social. Nel pomeriggio, infatti, Icardi ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram: maglia nerazzurra indosso, e la scritta a caratteri cubitali Lugano 2019. Come a significare: io sono qui, tranquillo, non mi sento fuori posto. Petto in fuori, sguardo fiero e ennesima sfida lanciata alla società. Che però non ha alcuna intenzione di cambiare idea. Icardi non rientra nel progetto dell'Inter di Conte e, non appena arriverà un’offerta congrua, verrà ceduto. Anche alla Juve, se necessario.