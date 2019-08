“Finalmente”, deve aver pensato Conte quando ieri ad Appiano Gentile ha visto Lautaro Martinez. Finalmente un attaccante a sua immagine e somiglianza, con già un anno di esperienza alle spalle e tanta voglia di entrare nei nuovi meccanismi del tecnico salentino. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport descrive il primo giorno tra Lautaro Martinez e Conte e spiega come l'allenatore nerazzurro abbia già pronta una richiesta per lui: schiacciare forte il piede sull'acceleratore per essere pronto il prima possibile.



“Quattro chiacchiere faccia a faccia per la prima volta, la stretta di mano in campo davanti al fotografo e poi via a lavorare insieme. Aspettando i centravanti che verranno, Antonio Conte si gode il primo giorno di Lautaro Martinez, al momento unico attaccante vero nella rosa dell’Inter. Per il numero 10 argentino, che ha saltato la prima parte della preparazione estiva per le vacanze post Coppa America, l’ambientamento ai metodi contiani dovrà essere veloce. Anche perché senza gli altri centravanti l’allenatore gli chiederà tantissimo da subito. D’altronde sul Toro Antonio punta eccome. Come detto chiaramente nella conferenza stampa di inizio stagione: «Lautaro è un giocatore forte che l’anno scorso ha fatto una stagione di ambientamento importante. Arriva da un’ottima Coppa America, non vedo l’ora di scoprirlo, di tastarlo, di capire le qualità professionali e umane e di provare a migliorarlo, perché l’obiettivo di un allenatore bravo è migliorare i suoi giocatori». Conte non vede l’ora di provare Lautaro, Lautaro non vede l’ora di sentirsi nuovamente importante per l’Inter”.