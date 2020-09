Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Antonio Conte non rinuncia all'idea di avere anche N'Golo Kanté del Chelsea per il centrocampo della sua Inter prima della conclusione del mercato. Una pista che, ad oggi, rimane complicata a causa del prezzo di 60 milioni di euro richiesto dai Blues e per la difficoltà dei nerazzurri a fare cassa attraverso un paio di cessioni.