Conte chiede a gran voce Vidal. Questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega come il tecnico salentino garantisca personalmente per il cileno.



“Se la candidatura in nerazzurro dell’Arturo oggi dà risultati plebiscitari è però merito esclusivamente di Antonio Conte, primissimo sponsor del ritorno in Italia di Vidal già dall’estate. Conte anche a mercato chiuso non si è mai arreso all’idea di riavere nel motore quel formidabile incursore. È stato Conte a garantire personalmente per Vidal