Prima Maravilla poi scellerato. Così il Corriere dello Sport sintetizza la prova di Sanchez contro la Sampdoria, anche se dopo la sua espulsione Conte ha avuto modo di testare la personalità dei suoi ragazzi. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come l'attaccante cileno potrebbe nuovamente partire tra i titolari in occasione della sfida contro il Barcellona.



“Quel che Conte chiede di vedere a Barcellona, l’inter l’ha mostrato contro la Samp a Genova, dove ha giocato la partita perfetta, almeno fino all’espulsione di Alexis Sanchez. Il cileno è prima stato Maravilla, poi scellerato e salterà la Juve. Possibile vederlo titolare al Camp Nou, suo teatro per ben tre stagioni. Per la prima volta il Niño potrebbe far coppia dall’inizio con Romelu Lukaku, ricomponendo il tandem del Manchester United. I due si conoscono a memoria, amano giocare insieme, si completano”.