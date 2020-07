La Gazzetta dello Sport evidenzia l'ottima prestazione offerta da Lautaro Martinez contro l'Inter.



“La serata era cominciata in salita per Lautaro: altra esclusione dall’undici titolare, con Conte che ha preferito il ritrovato Sanchez al Toro scarico delle ultime apparizione. La LuLa però si è ricomposta nel momento di difficoltà, quando la spinta del Napoli si faceva sempre più insistente e le punte nerazzurre non riuscivano più a mantenere palla e a far rifiatare la squadra. Con l’Inter in apnea, Conte ha pescato la bombola d’ossigeno dalla panchina. Lautaro è entrato carichissimo e motivato: ha applaudito Sanchez al momento del cambio, con tanto di «bravo Niño» dopo il “cinque” col compagno. Poi è andato subito a pressare, a rincorrere gli avversari, a provare a disturbare con energia il fraseggio azzurro. E appena ha avuto spazio per accendersi, dopo imbeccata di Barella, ha scaricato dalla distanza tutta la frustrazione delle ultime settimane”.