L'Inter è pronta a salutare Spalletti a fine stagione e a cambiare guida tecnica. Come scrive Tuttosport, in pole c'è Antonio Conte, preferito a Massimiliano Allegri perché ritenuto più adatto per aprire un nuovo ciclo, dando una forte identità alle sue squadre. L'attuale allenatore della Juventus, invece, è visto più come un grande gestore di campioni.